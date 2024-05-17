В Челябинской области будет тепло, но дождливо

Осадки пройдут в отдельных районах региона

Сегодня, 17 мая, в Челябинске будет +18 градусов и преимущественно облачно. В регионе воздух может прогреться до +19 градусов, в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы будет около +8°C, дневной прогрев составит до +18°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер преимущественно юго-западного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области утром отметка на градуснике поднимется до +3°C, местами возможен небольшой минус. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, в отдельных районах синоптики прогнозируют осадки в виде небольшого дождя. Вероятны грозы. Ветер преимущественно южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.