В Челябинской области будет тепло и ветрено

В регионе сохраняется непривычно высокая для декабря температура

Сегодня, 22 декабря, в Челябинской области сохранится теплая погода. День будет ветреным. Местами пройдет снег с дождем, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром температура воздуха в Челябинске составит около 0°C, днем потеплеет до +3°C. Ветер южного направления от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

В Челябинской области столбики термометров поднимутся до +3°C, местами сохранятся минусовые значения. Жителям крайне западных районов синоптики обещают повышение температуры до +6°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег с дождем. На дорогах гололед. Ветер преимущественно южного направления от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 22 метров в секунду.

Напомним, в Челябинской области действует штормовое предупреждение в связи с сильным ветром.