В Челябинской области будет тепло и ветрено

Синоптики обещают небольшой снег

Сегодня, 27 января, в регионе будет пасмурно и ветрено. Местами пройдет небольшой снег. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют теплую погоду: воздух прогреется до +1 градуса.

В Челябинске в утренние часы ожидается около −7°C, днем воздух прогреется до +1°C. Облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер западного направления от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области этим утром температура воздуха составит около −5°C, местами ниже. Днем столбики термометров установятся в пределах от −1 до +1°C, на юге будет ниже — до −7°C. Облачно с прояснениями, местами синоптики обещают осадки в виде небольшого снега. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.