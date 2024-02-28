В Челябинской области будет тепло и ветрено 28 февраля

Погода ожидается преимущественно солнечной

Сегодня, 28 февраля, погода в Челябинской области будет ветреной, но солнечной и теплой. Правда, в отдельных районах сохранится довольно низкая температура. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске этим утром приблизятся к отметке −4°C, днем воздух прогреется до +3°C. Ожидается ясная погода. Ветер преимущественно западный 3—8 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы синоптики обещают около −10°C, местами ниже. Днем температура будет варьироваться от −2 до +3°C, в низинах прогнозируют до −9°C. Осадков не предвидится. Ветер западного направления 3—8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.