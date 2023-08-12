В Челябинской области будет тепло и солнечно

Ветер прогнозируют слабым, но с порывами

Сегодня, 12 августа, в Челябинской области прогнозируют преимущественно солнечную погоду, без осадков. День будет теплым: воздух прогреется до +23 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы в Челябинске ожидается около +12°C, днем столбики термометров приблизятся к отметке +22°C. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер северного направления 2—7 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Утром температура воздуха составит около +13°C, в отдельных районах ниже. Днем будет варьироваться от +19 до +24°C. Ветер преимущественного северный от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.