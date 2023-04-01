В Челябинской области будет тепло и солнечно

Однако день будет ветреным

Сегодня, 1 апреля, в Челябинской области потеплеет до +16 градусов. На юге будет прохладнее. День будет солнечным, но ветреным, передают в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около +4°C, днем потеплеет до +13°C. Ветер южного направления 7—12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Облачно с прояснениями, осадков не обещают.

В Челябинской области синоптики также прогнозируют облачную погоду, преимущественно без осадков. В утренние часы будет около +3°C, днем воздух прогреется до плюс 11—16 градусов, в южных районах региона ожидается до +8°C. Ветер южный, юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.