В Челябинской области будет тепло и солнечно 19 ноября

Небольшие осадки возможны только в горах

Погода в Челябинской области во вторник, 19 ноября, сохранится без существенных изменений: плюсовые температуры и минимум осадков. Ветер станет чуть тише, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается около −1...−3°C, днем воздух прогреется до +4°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду.

По области ночью синоптики прогнозируют −4...+1°C, днем — от 0 до +5°C. Слабый дождь с мокрым снегом пройдет только в горных районах. Ночью и утром вероятны туманы. На дорогах по-прежнему будет скользко. Ветер западный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

Ранее главный синоптик Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал причины аномально теплой погоды на Южном Урале.