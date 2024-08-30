В Челябинской области будет тепло и без дождей в выходные

Порывистый ветер сохранится

В предстоящие выходные, 31 августа и 1 сентября, в Челябинской области сохранится теплая погода без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Стационарный антициклон продолжит влиять на Южный Урал. Осадки не ожидаются, а суточные амплитуды температур будут значительные», — рассказали синоптики.

В Челябинске в ночь на субботу похолодает до +8°C, днем воздух прогреется до +18°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В регионе в ночные часы будет от +5 до +10°C, в горах и низинах температура упадет до +2°C. Днем отметка на градуснике установится в пределах от +15 до +20°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северного направления, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В столице Южного Урала воскресный день также выдастся теплым: показания термометров зафиксируются на +18°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду.

Градусники 1 сентября в Челябинской области покажут от +15 до +20°C. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер неустойчивый, слабый.