В Челябинской области будет теплая и ветреная погода

Синоптики обещают повышение температуры до +12 градусов

Сегодня, 24 марта, в Челябинской области сохранится теплая и солнечная погода. В отдельных районах ожидается порывистый ветер, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинске будет около 5°C, днем потеплеет до плюс 9—11 градусов Цельсия. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют. В утренние часы синоптики обещают около 0°C, местами выше, днем столбики термометров поднимутся до плюс 7—12 градусов Цельсия. Ветер западного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.