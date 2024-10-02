В Челябинской области будет солнечно, но прохладно 2 октября

Местами ожидается усиление ветра

Сегодня, 2 октября, в Челябинской области синоптики прогнозируют чуть более +10°C. Погода сохранится ясной, без дождей. Ветер поменяет свое направление на северо-восточное и местами усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около +13°C. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер северо-восточного направления, до восьми метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит от +10 до +12°C. Солнечно. Ветер северо-восточный, до пяти метров в секунду.

Градусники в Миассе покажут около +9...+11°C. День выдастся ясным. Ветер восточного направления, слабый.

Солнечная погода также уделит внимание Сатке. В городе ожидается около +10...+13°C. Ветер восточный, слабый.

Воздух в Аше прогреется до +12...+16°C. На протяжении дня ясно. Ветер восточного направления, до четырех метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +11 до +16°C. День выдастся малооблачным, осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-восточного направления, до восьми метров в секунду, на юге области порывы до 15 метров в секунду.