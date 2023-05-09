В Челябинской области будет солнечно и прохладно

В отдельных районах ожидается порывистый ветер

Сегодня, 9 мая, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная погода. В отдельных районах возможны небольшие дожди. День будет прохладным, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинской области сегодня днем воздух прогреется до плюс 10 — 15 градусов. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Переменная облачность, на крайнем юге местами возможны осадки преимущественно в виде дождя.

В Челябинске столбики термометров сегодня покажут до +15 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северного направления 3 — 8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.