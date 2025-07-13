В Челябинской области будет солнечно и до +27 градусов 13 июля

Ветер сохраняется северо-западным

Сегодня, 13 июля, температура воздуха в Челябинской области будет варьироваться в пределах от +19 до +27 градусов. Осадков не ожидается, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух может прогреться до +24 градусов. Преимущественно солнечно. Ветер слабый, северо-западного направления, вероятны порывы до 11 метров в секунду.

В Златоусте градусники покажут около +19 градусов. Ясно. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

В Бакале еще чуть прохладнее — около +17 градусов. Малооблачно.

В Аше температура воздуха поднимется до +23 градусов. Солнечно, без осадков. Ветер слабый.

В Снежинске умеренно тепло — 20 градусов. Переменная облачность. Ветер северо-западный, до 3 метров в секунду.

В Озерске на градус выше и также переменная облачность.