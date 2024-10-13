В Челябинской области будет солнечно 13 октября

В большинстве городов температура поднимется до +3 градусов

Сегодня, 13 октября, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная погода со слабым ветром. В отдельных районах сохранится небольшой минус, на большей части территории температура поднимется выше нуля градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня солнечно и до +3 градусов. Ветер северный, около трех метров в секунду.

До +4 градусов потеплеет в Сатке. Также солнечно, без осадков.

В Миассе температура поднимется до +1 градуса. Ясно. Ветер слабый.

В Аше воздух может прогреться до +7 градусов. День также выдастся солнечным.

А в Южноуральске сегодня всего ноль градусов, но тоже солнечно.

В целом в регионе температура воздуха будет варьироваться от −1 до +4 градусов. Солнечно, преимущественно без осадков. На севере региона утренние туманы. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду. На дорогах сохраняется гололед.