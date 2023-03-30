В Челябинской области будет солнечная и ветреная погода

Столбики термометров покажут ниже +10 градусов

Сегодня, 30 марта, в Челябинске ожидается до +7 градусов, в отдельных районах области выше. День будет солнечным и ветреным, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около 0°C, днем воздух прогреется до плюс 5—7 градусов Цельсия. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 7—12 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы ожидается около −3°C, днем температура установится в пределах от +4 до +9°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Местами на дорогах возможен гололед. Ветер восточной четверти от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 16 метров в секунду.