В Челябинской области будет снежно и ветрено 22 января

Морозов не ожидается

Сегодня, 22 января, в Челябинской области прогнозируют снегопады. На дорогах будет скользко. Столбики термометров, как и в предыдущие дни, покажут около −10 градусов, местами чуть выше. Об этом сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске утром ожидается около −10°С, днем температура поднимется до −5°С. Ветер преимущественно южного направления с переходом на северо-западный 4—9 метров в секунду. Возможен небольшой снег.

В Челябинской области в утренние часы будет около −9°С, местами ниже. Днем синоптики прогнозируют −5...−10 градусов Цельсия. Ветер южный с переходом на северо-западный 4—9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду. На севере региона локально пройдет небольшой снег, на юге — сильный. В отдельных районах обещают метели. На дорогах снежные заносы и гололед.