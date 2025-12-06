В Челябинской области будет скользко 6 декабря

Осадков ожидается мало

Сегодня, 6 декабря, температура в Челябинской области сохранится выше климатической и может подняться до +2°C. Небольшой снег пройдет лишь в отдельных районах, в целом день выдастся пасмурным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура будет варьироваться от слабого минуса до слабого плюса. Осадков не предвидится. Ветер западного направления, около 3 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров зафиксируются на −3°C. Пасмурно. Ветер западный, слабый.

В Златоусте день также выдастся хмурым. Градусники покажут −4°C.

В Бакале — до −6°C и облачно. Ветер западный, слабый.

На юге региона установится слабоотрицательная температура. Хмуро, но без осадков.

В Нязепетровске — 2°C со знаком минус. Вечером возможен небольшой снег. Ветер западный, 3 метра в секунду.

В Катав-Ивановске на два градуса ниже — около −4°C. Осадков быть не должно. Штиль.

В целом в регионе ожидается от −3 до +2°C. На дорогах локально гололед. Ветер западный, до 9 метров в секунду.

Сотрудники Миндора Челябинской области просят автомобилистов быть осторожными в условиях гололеда: ехать на сниженной скорости, соблюдать дистанцию и строго соблюдать ПДД.