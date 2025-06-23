В Челябинской области будет прохладно и ветрено 23 июня

Местами температура опустится до +14 градусов

Сегодня, 23 июня, в Челябинской области местами сохранится умеренно теплая погода до +22 градусов, а где-то градусники покажут ниже +15. Будет ветрено, местами сохранятся дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают переменную облачность и кратковременный дождь. Температура воздуха поднимется до +17...+19 градусов. Ветер преимущественно западный, до 6 метров в секунду. Возможны порывы до 15 метров в секунду.

В Магнитогорске синоптики обещают около +20 градусов. Пасмурно, утром возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.

В Златоусте осадков быть не должно. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от +16 до +18 градусов. Ветрено.

В Трехгорном тоже пасмурно и до +18 градусов. Утром возможен кратковременный дождь с грозой.

В Верхнем Уфалее будет около +16 градусов. Облачно, без осадков. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду, с порывами.

В Симе температура может подняться до +19 градусов. Во второй половине дня пройдет небольшой дождь.

В целом по области ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно западный, от 6 до 11 метров в секунду. Порывы до 16 метров в секунду.