В Челябинской области будет прохладно и дождливо

Синоптики прогнозируют порывистый ветер

Сегодня, 13 мая, в Челябинской области ожидается до +16 градусов и дожди. Местами возможны ливни. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывистый ветер.

В Челябинске утром будет около +7°C, днем воздух прогреется до плюс 12—14 градусов Цельсия. Ветер восточной четверти 6—11 метров в секунду. Облачная погода с прояснениями, пройдет дождь.

В Челябинской области сегодня тоже не обойдется без дождей: синоптики прогнозируют небольшие осадки, в восточных районах региона обещают ливни. В целом ожидается облачная погода с прояснениями. В утренние часы столбики термометров покажут около +7°C, местами ниже. Днем потеплеет до 11—16 градусов с положительным значением. Ветер восточной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.