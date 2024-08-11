В Челябинской области будет прохладно и дождливо 11 августа

Местами могут прогреметь грозы

Сегодня, 11 августа, в Челябинской области пройдут небольшие дожди. Температура местами поднимется до +15 градусов, где-то будет выше, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается максимум +18 градусов. Возможен слабый дождь. Ветер восточного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске всего +15 и дождливо. Ветер юго-восточный до трех метров в секунду.

В Златоусте ожидаются +14 градусов и пасмурная погода. Небольшой дождь начнется вечером. Ветер юго-восточный до пяти метров в секунду.

В Аше синоптики обещают прогрев до 17 градусов. Дождь будет идти весь день с небольшими перерывами.

В целом по области температура будет варьироваться в пределах от +15 до +20 градусов. Облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами умеренные. На юге возможны грозы. Ветер преимущественно восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.