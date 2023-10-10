В Челябинской области будет пасмурно и ветрено

Столбики термометров покажут максимум +9 градусов

Сегодня, 10 октября, в Челябинской области будет пасмурно, местами пройдут небольшие дожди. День будет прохладным и ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха составит около +4°C, днем потеплеет, но незначительно — до плюс 7—9 градусов Цельсия. Ветер юго-западного направления 5—10 метров в секунду. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В отдельных районах Челябинской области сегодня пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Столбики термометров утром покажут около +5°C, местами ниже. Днем синоптики обещают до 4—9 градусов со знаком плюс. Ветер западного направления 5—10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.