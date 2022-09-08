В Челябинской области будет пасмурно и ветрено

В отдельных районах региона пройдут дожди

Сегодня, 8 сентября, в Челябинске осадков не ожидается, в отдельных районах области пройдут дожди. День будет прохладным — синоптики областного Гидрометеоцентра обещают до +16°C, в горных районах будет вполовину прохладнее.

Утром в Челябинске температура воздуха составит около +6°C. Днем столбики термометров покажут до +15°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня местами пройдут небольшие дожди, на крайнем западе осадки будут умеренными. Столбики термометров в утренние часы покажут около +6°C, днем воздух прогреется до +11, +16°C. В горных районах области обещают до +8°C. Ветер западного направления от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.