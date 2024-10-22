В Челябинской области будет пасмурно и до +9 градусов 22 октября

Местами ветер усилится

Сегодня, 22 октября, в Челябинской области ожидается хмурая погода со слабым ветром. В горах будет чуть выше нуля, на остальной территории около +5°C. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске столбики термометров поднимутся до +6°C. Облачно с прояснением, осадков не предвидится. Ветер преимущественно северо-восточного направления с переходом на юго-западный до восьми метров в секунду.

В Магнитогорске градусники покажут +7°C. Облачно с прояснениями, ближе к ночи пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный слабый.

В Миассе воздух прогреется до +5°C. День выдастся пасмурным, но дождя не будет. Ветер западного направления три метра в секунду.

До +3°C ожидается в Златоусте. В городе также будет пасмурно. Ветер западный до трех метров в секунду.

Жителям Троицка синоптики обещают до +6°C и облачную погоду с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь. Ветер западный до трех метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе будет варьироваться от +4 до +9°C. Облачно с прояснением, в горах местами пройдет небольшой дождь. В утренние часы ожидается гололед. В отдельных районах туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный до восьми метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.