В Челябинской области будет пасмурно и до +16 градусов 7 октября

Дождей синоптики не обещают

Новая неделя в Челябинской области стартует с комфортной погоды. В понедельник, 7 октября, день пройдет без осадков, а температура воздуха поднимется до +16°С. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночные значения установятся в пределах от +1 до +3°С, дневные — от +12 до +14°С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от четырех до девяти метров в секунду.

В Челябинской области отметка на градуснике предстоящей ночью будет варьироваться от −2 до +3°С. Днем столбики термометров поднимутся до +11...+16°С. Переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами вероятен туман. Ветер западной четверти от трех до восьми метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду.