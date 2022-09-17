В Челябинской области будет облачно и дождливо

Температура воздуха повысится до +22°C

Сегодня, 17 сентября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, погода взяла курс на потепление. В отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

Днем в регионе столбики термометров покажут от +17 до +22°C. Местами будут дожди, на юге области возможны грозы. Ветер юго-восточный, южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также будет облачно с прояснениями, синоптики обещают слабый дождь. Температура воздуха составит от +19 до +21°C. Ветер юго-восточный, южный от 5 до 10 метров в секунду.