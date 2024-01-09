В Челябинской области будет морозно и ветрено

Местами возможен слабый снег

Сегодня, 9 января, в Челябинской области температура воздуха может опуститься ниже −20 градусов. В отдельных районах возможен слабый снег и порывистый ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров сегодня днем покажут от −16 до −18 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и отсутствие осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске будет около −25 градусов, ближе к вечеру температура начнется постепенно подниматься. Ветер преимущественно южный до 3,5 метра в секунду.

В Златоусте ожидается −21 градус. В первой половине дня будет ясно, во второй возможен слабый снег. Ветер северный слабый.

Чуть ниже −20 градусов синоптики прогнозируют в Усть-Катаве. Утром будет солнечно, днем начнется слабый снег.

В Аше день будет хмурым и холодным. Возможен небольшой снег.

В целом в Челябинской области ожидается от −15 до −20 градусов, в горах и низинах похолодает до −23 градусов. Ветер северо-западный с переходом на южный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.