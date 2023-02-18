В Челябинской области будет холодно и пасмурно

Местами пройдет небольшой снег

Сегодня, 18 февраля, в Челябинской области сохранится холодная погода: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают до −17 градусов. В регионе будет пасмурно. Ветер ожидается слабый.

В Челябинске в утренние часы ожидается около −19°C, днем температура воздуха установится в пределах от −9 до −11°C. Облачно с прояснениями, пройдет слабый снег. Ветер северо-восточный с переходом на южный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня в целом будет облачная погода с прояснениями, в отдельных районах ожидается небольшой снег. Утром обещают около −17°C, местами ниже. Днем температура будет варьироваться от −8 до −13°C, в низинах — до −17°C. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на южный 2—7 метров в секунду.