В Челябинской области будет холодно и дождливо 6 апреля

Теплой погода сохранится лишь на юге региона

Сегодня, 6 апреля, в Челябинской области будет дождливо. Местами существенно похолодает, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

Температура воздуха в Челябинске этим утром составит около +2°C, днем градусники покажут до +4 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, временами возможен небольшой дождь. Ветер западный с переходом на северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.

В Магнитогорске день также выдастся дождливым. Столбики термометров в городе установятся в пределах от +10 до +14°C. Ветер северо-восточный до пяти метров в секунду.

Капризная погода ожидается в Миассе: с утра пройдет дождь, а ближе к ночи — небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от +1 до −1°C. Ветер преимущественно северо-восточного направления до четырех метров в секунду.

В Сатке синоптики прогнозируют дождь со снегом и до +3°C. Ветер северо-восточный три метра в секунду.

Градусники в Кыштыме покажут 0...+2 градуса. С утра пройдут ливни, но уже днем обещают пасмурную погоду, без осадков. Ветер северо-восточного направления до пяти метров в секунду.

В целом в утренние часы показания термометров в регионе достигнут около −1°C, местами теплее. Днем будет до +3...+8 градусов, на юге воздух прогреется до +10...+15 градусов. Облачно с прояснениями, в отдельных районах осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западного направления с переходом на восточный 5—10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.