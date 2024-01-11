В Челябинской области будет холодная и хмурая погода

День ожидается ветреным

Сегодня, 11 января, день в Челябинской области будет пасмурным и морозным: в отдельных районах температура воздуха опустится до −27 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром ожидается около −28°C, днем столбики термометров установятся в пределах от −21 до −23°C. Ветер западный, юго-западный 6—11 метров в секунду. Погода порадует горожан отсутствием осадков, но солнца не будет.

В Челябинской области в утренние часы обещают около −26°C, местами значительно ниже. Днем отметка на градуснике будет варьироваться от −19 до −24°C, в низинах синоптики прогнозируют понижение температуры до −27°C. Ветер преимущественно западный 5—10 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 14 метров в секунду. Облачно с прояснением, в отдельных районах пройдет небольшой снег.