В Челябинской области будет хмуро и дождливо

В регионе сохраняется прохладная погода

Сегодня, 11 сентября, в Челябинской области будет пасмурно, погода будет прохладной. В отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

Днем в регионе столбики термометров покажут от +10 до +15°C. Облачно с прояснением, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также будет пасмурно, синоптики обещают слабый дождь. Температура воздуха составит от +12 до +14°C. Ветер северный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.