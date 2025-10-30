В Челябинской области будет дождливо в последний день октября

Температура в регионе пошла на спад

В пятницу, 31 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с небольшими дождями. Циклон отходит, поэтому осадки ожидаются преимущественно в первой половине дня. Температура воздуха будет около +5 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Ночная температура в Челябинске достигнет плюс 3—5 градусов. Днем существенно не потеплеет — около +7°C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер с юго-западного перейдет на северо-западный и сохранится умеренным — от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области также ожидаются небольшие дожди. Ночью градусники покажут от 0 до +5°C, днем воздух прогреется до +4…+9°C. Ветер преимущественно северо-западный, 4—9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.