В Челябинской области будет дождливо 3 мая

В регион вернется сильный ветер

Сегодня, 3 мая, в Челябинской области синоптики обещают дожди и сильный южный ветер. Непогоду в регион принесет молодой циклон. Градусники покажут от +10 градусов и выше, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске днем максимум +13 градусов. Умеренный дождь. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров.

В Магнитогорске тоже дождливо. Столбики термометров поднимутся до +12 градусов. Ветер южный, до 9 метров в секунду.

В Миассе синоптики обещают дождь и +10 градусов. Ветрено.

В Златоусте — всего около +9. Тоже осадки и сильный ветер.

Зато в Бредах, например, температура поднимется до +19 градусов. Но день тоже выдастся дождливым.

В целом в регионе синоптики прогнозируют температурный разбег от +10 до +19 градусов. Дожди. Ветер южного направления, от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.