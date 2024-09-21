В Челябинской области будет дождливо 21 сентября

Могут прогреметь грозы

Сегодня, 21 сентября, в Челябинской области местами сохранится теплая погода, где-то температура заметно снизится. На большей части территории синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дожди.

В Челябинске потеплеет до +17°C. Пройдет небольшой дождь. Ветер западного направления, до 10 метров в секунду.

До +16°C прогреется воздух в Магнитогорске. Небольшой дождь должен закончиться ближе к вечеру. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

В Миассе столбики термометров приблизятся к +13…+14°C. Небольшой дождь сменится хмурым небом во второй половине дня. Ветер западного направления, до 5 метров в секунду.

Дневной прогрев в Златоусте составит около +12°C. День также выдастся дождливым. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

Температура воздуха в Карталах поднимется до +18°C. Осадки вероятны лишь в дневные часы. Ветер юго-западный, до 6 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +15 до +20°C, в горных районах — от +12 до +17°C. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западного направления, до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.