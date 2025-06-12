В Челябинской области будет дождливо 12 июня

Местами может разыграться непогода с градом и сильным ветром

Сегодня, 12 июня, в Челябинской области по-прежнему будет жарко, однако солнечная погода сменится дождливой, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +27°C. Кратковременный дождь с грозой. Возможен град. Ветер преимущественно восточный, около 4 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит около +25°C. Небольшой дождь, во второй половине дня — с грозой. Ветер юго-восточный, до 4 метров в секунду.

Температура в Миассе также поднимется до +25°C. Осадки должны прекратиться ближе к ночи. Ветер юго-восточного направления, слабый.

В Златоусте — под копирку.

Градусники в Аше покажут около +27°C. Пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-западный, до 3 метров в секунду.

Столбики термометров в Бредах и Карабаше зафиксируются на +24°C. Зарядят дожди. Ветер юго-восточного направления, 4 метра в секунду.

Дождливая погода и +26°C достанутся жителям Южноуральска. Ветер южный, около 4 метров в секунду.

В целом воздух в регионе прогреется от +23 до +28°C. Переменная облачность, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Также синоптики обещают град и северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду.