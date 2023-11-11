В Челябинской области будет дождливо 11 ноября

Температура воздуха сохранится плюсовой

Сегодня, 11 ноября, в Челябинской области пройдет дождь. Температура воздуха сохранится на уровне +7 градусов. Ветер будет преимущественно слабым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске утром ожидается около +3°C, днем — до +5°C. Ветер южный с переходом на северо-западный 4—9 метров в секунду. Облачно, дождь.

В Челябинской области в утренние часы температура воздуха составит около +5°C, местами ниже. Днем установится в пределах от +2 до +7°C. Облачно, небольшие, в отдельных районах умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Гололед. Ветер южного направления с переходом на северо-западный 3—8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.