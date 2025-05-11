В Челябинской области будет дождливо 11 мая

Могут прогреметь грозы

Сегодня, 11 мая, в Челябинской области ожидается дождливая погода с умеренным ветром. Тепло сохранится лишь на юге региона, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске столбики термометров поднимутся до +16°С. Облачно с прояснениями, дождь. Возможна гроза. Ветер северо-восточного направления с переходом на южное, около 5 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Магнитогорске синоптики обещают дождь на протяжении всего дня. Воздух прогреется до +14°С. Ветер южный, 5 метров в секунду.

В Миассе и Златоусте пройдут небольшие осадки. Температура поднимется до +12...+13°С. Ветер юго-восточного направления, около 6 метров в секунду.

В Южноуральске потеплеет до +20°С. Тоже дождливо. Ветер южный, 5 метров в секунду.

В Бакале ожидается +11°С и слабый дождь. Ветер южного направления, около 5 метров в секунду.

Дождливый день также выдастся в Карталах и Троицке. Столбики термометров зафиксируются на +17...+18°С. Ветер южный, 5 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +12 до +17°С, в южных районах потеплеет до +22°С. Облачно с прояснениями, почти повсеместно пройдут дожди. Ветер северо-восточный с переходом на южный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.