В Челябинской области браконьеры заплатят 240 тысяч рублей за незаконную добычу лося

Суд также назначил мужчинам штрафы

Карабашский городской суд обязал трех местных жителей возместить ущерб в размере 240 тысяч рублей за незаконную добычу лося. Также мужчинам назначены административные штрафы за нарушение правил охоты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Мужчины были задержаны при транспортировке мяса лося на территории охотничьего угодья Карабаша. Разрешения на добычу у них не было. Согласно федеральному закону, деятельность, связанная с транспортировкой охотничьих ресурсов, признается охотой.

«В результате незаконного транспортирования продукции охоты нанесен вред окружающей среде и причинен ущерб в размере 240 тысяч рублей. За незаконное транспортирование продукции охоты в отсутствие разрешения на добычу указанного вида охотничьих ресурсов Министерством экологии Челябинской области граждане привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ („Нарушение правил охоты“) с назначением наказания в виде штрафа в размере 4000 рублей каждому»,— сообщили в ведомстве.

Исполнение решения суда находится на контроле челябинской природоохранной прокуратуры.