Главное управление лесами Челябинской области подвело итоги предновогодней кампании 2024 года. Перед праздниками инспекторы провели 1415 рейдов, в ходе которых выявили шесть нарушений. Подробнее рассказали в пресс-службе ведомства.
«Хвойный молодняк охраняли 255 инспекторов. Работало 25 стационарных постов и 29 совместных с МВД России передвижных групп»,— уточнили в региональном ГУ лесами.
В ходе рейдов инспекторы выявили шесть нарушений: браконьеры срубили 124 дерева в Ашинском и Уфалейском лесничествах, ущерб составил 635 тысяч рублей.
Для сравнения: в преддверии 2024 года браконьеры срубили 35 деревьев, ущерб составил 132 тысячи рублей. Нарушения были обнаружены в Кусинском, Миасском и Катав-Ивановском лесничествах. Двое из четырех нарушителей были установлены, оба возместили ущерб.
В конце 2022 года инспекторы лесной охраны обнаружили незаконную вырубку 530 деревьев в пяти лесничествах. Тогда ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 4 миллиона рублей. Большинство нарушителей также были выявлены.