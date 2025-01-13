В Челябинской области браконьеры срубили 124 ели перед Новым годом

Ущерб составил более 630 тысяч рублей

Главное управление лесами Челябинской области подвело итоги предновогодней кампании 2024 года. Перед праздниками инспекторы провели 1415 рейдов, в ходе которых выявили шесть нарушений. Подробнее рассказали в пресс-службе ведомства.

«Хвойный молодняк охраняли 255 инспекторов. Работало 25 стационарных постов и 29 совместных с МВД России передвижных групп»,— уточнили в региональном ГУ лесами.

В ходе рейдов инспекторы выявили шесть нарушений: браконьеры срубили 124 дерева в Ашинском и Уфалейском лесничествах, ущерб составил 635 тысяч рублей.

Для сравнения: в преддверии 2024 года браконьеры срубили 35 деревьев, ущерб составил 132 тысячи рублей. Нарушения были обнаружены в Кусинском, Миасском и Катав-Ивановском лесничествах. Двое из четырех нарушителей были установлены, оба возместили ущерб.

В конце 2022 года инспекторы лесной охраны обнаружили незаконную вырубку 530 деревьев в пяти лесничествах. Тогда ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 4 миллиона рублей. Большинство нарушителей также были выявлены.