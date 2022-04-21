В Челябинской области больше ста таксистов за день попались на нарушении ПДД

Правоохранители зафиксировали 465 фактов несоблюдения правил водителями автобусов и маршруток

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейды по выявлению нарушителей ПДД в Челябинске и Магнитогорске. В среду, 20 апреля, 65 экипажей ДПС проверили автобусы и маршрутные такси, а также их водителей. Выявлено 465 нарушений, сообщили в УГИБДД региона.

К административной ответственности привлекли 47 водителей за управление автобусами при наличии неисправностей. Еще 80 автомобилистов перевозили пассажиров, нарушая правила. Шесть автобусов лишили регистрации транспортных средств.

«В связи с неисправностью тормозной системы и рулевого управления запрещена эксплуатация четырех автобусов с постановкой на специализированную стоянку. Кроме того, к административной ответственности привлечено семь должностных лиц, внесено пять представлений об устранении нарушений законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

К ответственности привлекли 96 водителей легковых такси по статье «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Кроме того, 14 таксистов нарушили правила перевозки детей.