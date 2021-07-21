В Челябинской области больше половины сотрудников Сбербанка вакцинировались от COVID-19

Банк делает все, для того чтобы защитить коллектив и своих клиентов от распространения вируса

Среди сотрудников Челябинского отделения Сбербанка 60 процентов, что составляет около двух тысяч человек, уже сделали прививку от COVID-19, более половины из них получили второй компонент вакцины. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Вакцинация коллектива стала логичным продолжением профилактической работы, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции и защитить коллектив и клиентов банка.

«Ежемесячно количество привитых сотрудников Сбера в регионе растет. Вакцинация проходит только на добровольной основе: каждый сам решает, прививаться или нет. При этом мы проводим просветительские мероприятия, чтобы коллеги делали сознательный выбор. Например, мы организовали вебинар с врачами, которые рассказывали все о вакцине и механизмах ее действия. Сотрудники Сбера понимают, что безопасность своего здоровья и здоровья клиентов — в приоритете, поэтому выбирают вакцинацию», — отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Сбербанк делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность своих клиентов в офисах: все сотрудники работают с клиентами в перчатках и масках, в залах размещены рекомендации по соблюдению дистанции, а все поверхности регулярно обрабатываются.