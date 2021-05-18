В Челябинской области более половины выпускников школ смогут учиться в вузе бесплатно

Высшие заведения увеличивают набор на бюджет

Южноуральские вузы значительно увеличат набор на бесплатное обучение. В этом году школы области выпустят 15 тысяч одиннадцатиклассников. В местных вузах для них уже создали около 10,5 тысячи бюджетных мест. Это значит, что два человека из трех смогут продолжить образование за счет государства, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«По медицинским специальностям количество бюджетных мест увеличится более чем на 20%, по инженерным — на 31%, по ИТ — на 32%, по педагогическим — на 15%. Именно эти специальности сейчас востребованы на рынке труда региона», — замечают в пресс-службе.

Кстати, в этом году в России меняются правила приема в вузы. Университеты смогут вести набор в целом на факультет, а после первого или второго курса распределять студентов по конкретным образовательным программам.

«Это нововведение дает вузам возможность для маневра: на одни специальности внутри группы конкурс выше, на другие — ниже. Но базовые ЕГЭ для поступления на все эти направления одинаковые. Таким образом, вуз обеспечит контрольные цифры приема и сам перераспределит их внутри направлений подготовки», — рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

В апреле этого года президент Владимир Путин проанонсировал открытие 45 тысяч дополнительных бюджетных мест в вузах страны. Они должны появиться за два ближайших года. Причем три четверти этих мест отдадут регионам.

Ранее мы рассказали об особенностях приемной кампании в вузы Челябинска со слов представителей самих вузов.