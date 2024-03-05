В Челябинской области более чем в 3 раза вырастет выплата ко Дню Победы

Также впервые единовременную выплату получат труженики тыла

На Южном Урале принято решение увеличить выплату ветеранам Великой Отечественной войны к 9 Мая. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил в ходе выступления на пленуме областного Совета ветеранов.

«Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда и узники фашистских концлагерей к празднику Великой Победы получат единовременную выплату в новом размере. Она будет увеличена с 15 до 50 тысяч рублей. Впервые к празднику выплату получат труженики тыла, размер выплаты составит 10 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе главы региона.

Губернатор также рассказал об основных итогах работы за год, акцентировал внимание, что приоритетом остается поддержка ветеранов войны и труда, участников боевых действий, родственников погибших фронтовиков, многодетных семей, инвалидов.

«Особое внимание оказываем ветеранам Великой Отечественной войны, продолжаем помогать с ремонтом жилья, газификацией домовладений. На санаторно-курортное лечение ветеранов войны и труда направили в 2023 году дополнительные средства. В этом году увеличили сумму на санаторно-курортное лечение в 1,5 раза. Продолжаем выплачивать ежемесячные денежные пособия региональным ветеранам труда и детям погибших участников Великой Отечественной войны. Мы их регулярно индексируем. Такие меры реализуются далеко не в каждом регионе. И в этом во многом заслуга нашего ветеранского движения», — сказал, в частности, Алексей Текслер.

Помимо этого, участники встречи обсудили подготовку и проведение выборов президента РФ, новые национальные проекты, визит главы государства в регион, помощь армии и участникам СВО, подшефным территориям Донбасса.