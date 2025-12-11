Согласно результатам масштабного опроса около 73 процента жителей Челябинской области отмечают положительные изменения в своей жизни благодаря реализации национальных проектов. Исследование провел Центр общественного мониторинга и проектов. Приоритетными для жителей региона являются проекты, направленные на решение вопросов человеческого капитала и качества жизни.
В числе приоритетных проектов южноуральцы видят проекты, которые направлены на поддержку молодежи и детей (52,4%), семей (50,8%), экологического благополучия (43,7%), развитие инфраструктуры (39,4%) и активного долголетия (22,8%).
Отдельно социологи отметили резкий рост интереса к нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Если ранее его актуальность оценивали около 4% опрошенных, то в 2025 году этот показатель вырос до 13,4%.
Основным источником информации о реализации нацпроектов остается телевидение (49% респондентов), особенно для старшего поколения. Значительная доля аудитории получает сведения через социальные сети и интернет-СМИ.
Любопытно, что российские видеосервисы VK Видео и Rutube по популярности обогнали YouTube (8,3% против 5,3%). Каждый седьмой респондент (15,1%) сообщил, что вообще не встречал информацию о нацпроектах.
Опрос проводился с 4 по 16 октября 2025 года в 17 населенных пунктах Челябинской области. Методом личного интервью было опрошено 1600 жителей региона старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.