В Челябинской области более 70 процентов жителей видят позитивное влияние нацпроектов

Приоритетными для южноуральцев являются проекты на повышение качества жизни

Согласно результатам масштабного опроса около 73 процента жителей Челябинской области отмечают положительные изменения в своей жизни благодаря реализации национальных проектов. Исследование провел Центр общественного мониторинга и проектов. Приоритетными для жителей региона являются проекты, направленные на решение вопросов человеческого капитала и качества жизни.

В числе приоритетных проектов южноуральцы видят проекты, которые направлены на поддержку молодежи и детей (52,4%), семей (50,8%), экологического благополучия (43,7%), развитие инфраструктуры (39,4%) и активного долголетия (22,8%).

Отдельно социологи отметили резкий рост интереса к нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Если ранее его актуальность оценивали около 4% опрошенных, то в 2025 году этот показатель вырос до 13,4%.

Основным источником информации о реализации нацпроектов остается телевидение (49% респондентов), особенно для старшего поколения. Значительная доля аудитории получает сведения через социальные сети и интернет-СМИ.

Любопытно, что российские видеосервисы VK Видео и Rutube по популярности обогнали YouTube (8,3% против 5,3%). Каждый седьмой респондент (15,1%) сообщил, что вообще не встречал информацию о нацпроектах.

Опрос проводился с 4 по 16 октября 2025 года в 17 населенных пунктах Челябинской области. Методом личного интервью было опрошено 1600 жителей региона старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.