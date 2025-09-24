В Челябинской области более 425 тысяч человек привились от гриппа

Вакциной обеспечены все поликлиники региона

Более 425 тысяч человек привились от гриппа в Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

«Вакциной обеспечены все наши муниципалитеты. Обращайтесь в поликлиники, вакцинируйтесь и напомните об этом вашим родным и близким. Это действительно важно для здоровья каждого из нас», — призвал в своем телеграм-канале губернатор Алексей Текслер.

Вакцинация не только защищает человека, но и формирует коллективный иммунитет. Это важно для защиты людей из групп риска: пожилых людей, детей, беременных женщин и тех, у кого есть хронические заболевания.

