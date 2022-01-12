В Челябинской области более 400 тысяч новых пользователей появилось на «Госуслугах» в 2021 году

Всего свою личность на сайте подтвердили более двух миллионов жителей региона

В Челябинской области на сегодня свыше двух миллионов жителей подтвердили свою личность на сайте «Госуслуги». Им доступны электронные государственные услуги.

По данным индекса готовности к цифровизации, разработанного АНО «Диалог», 48% россиян предпочитают электронный формат получения государственных услуг, а 64% отмечают, что он положительно влияет на их жизнь.

«Жители Челябинской области активно пользуются электронными сервисами. В прошлом году более 40% обращений за получением массовых социально значимых услуг осуществились в электронном виде, без личного посещения человеком органов власти. Почти в два раза выросло количество заявлений, поданных через портал gosuslugi.ru на получение федеральных услуг. В 2021 году этот показатель составил свыше 12 млн обращений. Также вдвое увеличилось число пользователей регионального портала gosuslugi74.ru, сейчас их более 260 тысяч человек», — прокомментировали в региональном министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития.

В 2021 году в электронный вид перевели 92 массовые социально значимые услуги, в том числе перевод жилого помещения в нежилое, предоставление земельных участков в собственность, аренду, постоянное пользование, согласование проведения переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме и другие.

В 2022 году работа будет продолжена, в электронный вид переведут услуги в сфере образования. Через портал «Госуслуги» южноуральцы смогут подать заявление на обучение детей в школах, колледжах и техникумах. Кроме того, родители смогут записать онлайн своих детей в дополнительные образовательные кружки и секции.

«Я, как мама троих детей, очень рада, что многие услуги теперь можно получить онлайн, не отвлекаясь от работы и воспитания детей. Это очень удобно и, что самое важное для многодетных родителей, быстро, ведь время в больших семьях очень ценный ресурс. Для меня особенно актуальной будет возможность онлайн-записи на занятия по дополнительному образованию, я планирую воспользоваться этой услугой», — рассказала многодетная мама из Челябинска Наталья Заева.

Так, через портал «Госуслуги» теперь можно зарегистрироваться по месту пребывания. Цифровое свидетельство имеет такую же силу, что бумажный документ, заверенный представителем МВД. В онлайн переведены и сведения ЗАГС. Сервис «Получение актовых записей ЗАГС» дает возможность получать цифровое свидетельство о браке, разводе, рождении или смене имени. С его помощью можно и подтверждать семейный статус при совершении сделок купли-продажи или получении детских пособий.

Отметим, портал становится ориентированным на молодое поколение. Например, летом 2021 года южноуральские выпускники школ с помощью «Госуслуг» смогли дистанционно подать заявление на поступление в вуз. Самой популярной услугой стало получение электронного сертификата вакцинированного и переболевшего коронавирусной инфекцией. Он доступен на двух языках — русском и английском.