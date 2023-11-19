В Челябинской области более 40% от числа всех предпринимателей — женщины

В регионе активно поддерживают бизнес-леди

Сегодня, 19 ноября, отмечается Международный день женского предпринимательства. По словам первого замгубернатора Челябинской области Ирины Гехт, в регионе доля бизнес-леди занимает почти 42% от общего числа предпринимателей, а доля женщин среди самозанятых — почти 45%. Также она рассказала о том, где бизнес-леди могут найти поддержку.

«В Челябинской области женщины могут рассчитывать на поддержку центра „Мой бизнес“, который регулярно проводит полезные встречи, обучения, конкурсы. Здесь работают с предпринимательницами разного возраста, есть даже специальные программы для мам и представительниц старше 45 лет, работает „Фабрика самозанятых“»,— написала Ирина Гехт в своем телеграм-канале.

Например, 22 ноября на площадке центра пройдет «Девичник», где предпринимательницы смогут проявить свои профессиональные навыки и завязать деловые знакомства.

Также Ирина Гехт рекомендовала всем бизнес-леди изучить программы центра и подобрать для себя наиболее подходящую поддержку.