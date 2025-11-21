В Челябинской области более 3900 семей получили пособие на новорожденного без заявлений

С 2025 года Соцфонд перешел на проактивный формат выплат для семей с детьми

С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Челябинской области в беззаявительном порядке назначило единое пособие на 3930 новорожденных. Услуга стала доступна семьям, которые уже получают эту выплату на старших детей, и стала частью масштабного перехода на проактивное предоставление мер поддержки, сообщают в пресс-службе ведомства.

Как это работает?

После регистрации рождения ребенка в ЗАГСе фонд автоматически, без дополнительных заявлений от родителей, назначает пособие на новорожденного. Размер выплаты сохраняется таким же, как и на старших детей, а комплексная оценка нуждаемости не проводится заново.

«Если ребенок родился, например, 15 ноября, то в декабре женщина получит пособие за ноябрь как беременная, вставшая на учет. Пособие за декабрь будет выплачиваться уже на ребенка, без изменения графика перечислений. Размер выплаты будет таким же, как и для старших детей», — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Уведомление о назначении выплаты родители (как правило, мама) получают в личный кабинет на портале госуслуг.

Что делать, если сроки выплат на детей не совпадают?

Для таких случаев фонд предусмотрел гибкий механизм. Пособие новорожденному продлевается по самому позднему сроку окончания выплат среди детей в семье. В дальнейшем родители могут синхронизировать периоды получения пособия на всех детей, подав соответствующее заявление.

Если в семье родился первый ребенок

В этой ситуации для оформления выплаты родителям необходимо подать заявление самостоятельно. Сделать это удобнее всего через портал госуслуг, а также в клиентской службе СФР или МФЦ. В этом случае фонд проведет комплексную оценку доходов и имущества семьи.

Критерии назначения пособия

Среднедушевой доход семьи не должен превышать 16 314 рублей (региональный прожиточный минимум).

Минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 4 МРОТ (89 760 рублей) за 12 месяцев расчетного периода.

Получить дополнительную информацию жители Челябинской области могут по бесплатному номеру единого контакт-центра СФР: 8-800-100-00-01.