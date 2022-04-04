В Челябинской области более 300 пар планируют пожениться на Красную горку

Поверье гласит, что свадьба в этот праздник никогда не приведет к разводу

Первое воскресенье после Пасхи в народе называют Красной горкой. Этот день считают открытием свадебного сезона и благоприятным для вступления в брак. В 2022 году этот праздник выпадает на 1 мая, накануне сотни пар из Челябинской области планируют создать семью, сообщили в Госкомитете по делам ЗАГС региона.

«29 и 30 апреля в Челябинской области 339 пар планируют зарегистрировать брак, наибольшее количество браков ожидается в Челябинске — 132 пары», — говорится в сообщении.

В России существует поверье, что свадьба на Красную горку никогда не приводит к разводу, поэтому молодые все чаще решают регистрировать свой брак в этот день.

Рекордное количество браков в пятницу и субботу накануне Красной горки было зарегистрировано в 2014 году. Тогда в отделы ЗАГС Челябинской области пришли 1036 пар.

В Челябинской области 456 пар решили заключить брак в красивую дату — 22.02.2022.

