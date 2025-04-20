В Челябинской области более 21 тысячи человек — почетные доноры

Благодаря их крови медики ежедневно спасают жизни

20 апреля в России отмечают Национальный день донора. Этот праздник посвящен добровольцам, которые сдают свою кровь, чтобы спасти жизни незнакомцев. Челябинская область богата такими благородными людьми: свыше 21 тысячи человек носят звание почетного донора, и ежегодно их число растет.

«Донорская кровь необходима пациентам в роддомах, онкодиспансерах, хирургических отделениях, при оказании помощи жертвам ДТП и несчастных случаев. Неравнодушие и самоотверженность доноров позволяет нашим медикам иметь надежный запас крови и ее компонентов и каждый день спасать чью-то жизнь»,— подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Жители Челябинской области не только сдают кровь. Ежегодно увеличивается число тех, кто готов стать донором костного мозга и дать людям с тяжелыми заболеваниями шанс на здоровую жизнь.

Алексей Текслер выразил глубокую признательность всем донорам, а также работникам станций переливания крови за милосердие и отзывчивость.

Кстати, дату праздника — 20 апреля — выбрали потому, что в этот день в 1832 году молодой акушер из Санкт-Петербурга Андрей Вольф успешно провел первое переливание крови роженице. Донором стал ее супруг. Благодаря его крови женщина выжила. Национальный день донора в России был установлен в 2007 году.