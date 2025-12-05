В Челябинской области более 200 тысяч человек являются волонтерами

Они помогают бойцам СВО, пожилым людям, животным

Сегодня, 5 декабря, в России отмечают День волонтера. Добровольчество существовало во все времена, и в последние годы оно объединяет все больше людей. В Челябинской области, например, волонтерами являются свыше 200 тысяч человек.

«Добровольчество делает нас сильными и сплоченными. Оно стало важной социальной силой в самых разных сферах — от экологии до поддержки старшего поколения»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона выразил признательность всем волонтерам за благородные дела и активную гражданскую позицию. Особая благодарность — южноуральцам, которые помогают участникам спецоперации и их семьям, трудятся в военных госпиталях и новых российских регионах.

Алексей Текслер пожелал добровольцам душевных и физических сил, а также успешной реализации намеченных планов.

Волонтерское движение в Челябинской области активно развивается. В конце ноября прошел десятый по счету слет добровольцев «Тепло», который объединил молодых и самых активных волонтеров. На мероприятии они повышают свои компетенции.

С началом спецоперации в регионе появилось множество волонтерских движений, которые помогают бойцам и их семьям. Осенью полпред президента России на Урале Артем Жога вручил благодарности руководителям двух таких организаций.

Не забывают южноуральские волонтеры и о братьях наших меньших. Например, ежегодно с наступлением зимы они подкармливают птиц.