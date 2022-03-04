В Челябинской области более 200 студентов подготовят к работе проводниками

Обучение стартовало в преддверии трудового лета

Участники студенческих отрядов Челябинской области приступили к обучению профессиям «проводник пассажирского вагона» и «вожатый». Всего программу освоят более 200 молодых людей, сообщает пресс-служба челябинского областного студенческого отряда.

В программу подготовки входят лекции и практики. Студенты изучат правила перевозки пассажиров и ведения документации, а также ознакомятся с техническим устройством поезда. По окончании трехмесячных курсов их ждет квалификационный экзамен.

Также завершился курс повышения квалификации для 70 бойцов студенческих отрядов, которые трудились на железной дороге в прошлые годы. Проводники повторили и ознакомились с нововведениями, а также сдали экзамен в электронном формате.

«Мы показали и доказали, что помним теорию и сможем ее применить на практике. Сдача экзамена прошла хорошо, при этом организаторы сохранили позитивный настрой на весь день, не было стресса и тем более страха. Впереди ждет поездное лето, уже не могу дождаться», — прокомментировал боец СОП «Вокруг света» Петр Усынин.

В свои первые рейсы студенты-проводники поедут уже в мае.